Belinda, affronter Anastasia Pavlyuchenkova au premier tour était tout sauf un tirage facile. Comment l'avez-vous appréhendé?

Oui, c'était définitivement une entrée en lice difficile sur le papier parce qu'elle est d'habitude classée parmi les têtes de série en Grand Chelem et comme une joueuse top 20 (ndlr: aujourd'hui 39e). J'était donc très concentrée. Je pense avoir fait un bon match mais je peux encore m'améliorer.

Qu'est-ce que ça fait de retrouver l'herbe de Wimbledon sous vos pieds?

C'est toujours compliqué un 1er tour car vous êtes punis à chaque erreur alors que vous n'êtes pas encore à votre meilleur niveau dans le tournoi. Mais c'était génial de rejouer sur mon court porte-bonheur. Je n'ai jamais perdu sur le 18, il me semble.

Comment avez-vous trouvé ce court? Il y a des discussions sur la rapidité des terrains depuis lundi.

Oui, c'est bizarre. Je l'ai aussi trouvé un peu plus lent. Je pense que l'herbe est un peu plus haute. Mais il n'y a rien que je puisse faire à propos de cela donc je n'y pense pas vraiment quand je joue. Je me souviens c'est vrai que le service était plus efficace ces dernières années. Maintenant, tout le monde peut retourner comme sur dur.

Un mot sur votre adversaire du deuxième tour, Kaia Kanepi (WTA 76)? Ce n'est pas non plus un match facile.

Effectivement. C'est une joueuse qui frappe la balle très vite et très souvent. Donc cela va dépendre de comment elle se sent jeudi, de ma façon de jouer aussi. Je vais devoir être très agressive. On va s'affronter pour la première fois mais je suis prête. (nxp)