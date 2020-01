Belinda Bencic a trouvé un moyen original et subtil de venir en aide aux victimes des incendies qui ravagent l'Australie, et qui ont déjà tué 25 personnes et plus d'un milliard d'animaux (!).

Comme elle ne s'appelle pas Nick Kyrgios, et qu'offrir 200 dollars à chaque ace ne représenterait pas une grosse donation, elle a décidé d'offrir la même somme pour chaque... double faute qu'elle commettra lors de ses deux prochains tournois en Australie, à Adelaide et à Melbourne! Elle a annoncé son engagement ce mercredi via Twitter, suggérant même à l'Allemand Alexander Zverev de lui emboîter le pas: «Will you join, @AlexZverev?»

«Je suis en train de voyager vers la belle Australie et mon cœur pleure quand je lis les news tous les jours, écrit-il dans un post détaillé. C'est dévastateur de voir ce qu'il se passe et cela doit cesser!!! J'ai déjà fait des dons, mais je vais en faire plus à l'occasion de mes prochains tournois, à Adelaide et à l'Open d'Australie. Comme je ne suis pas la plus forte pour frapper des aces, mais bien meilleure aux doubles fautes, je vais donner 200 dollars pour chaque double faute que je commettrai dans les prochains tournois. Comme ça, je ne sera pas fâchée envers moi-même quand j'en ferai une, et au final, elles (les doubles fautes) seront utiles.»

L'intention est louable, et pleine d'auto-dérision. Reste une question: et si Belinda Bencic se mettait à passer toutes ses premières balles?

R.Ty