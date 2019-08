Belinda Bencic pourra-t-elle disputer l'US Open, qui commence le lundi 26 août prochain à New York? Rien n'est moins sûr.

Pour mémoire, la Saint-Galloise de 22 ans, matricule 12 à la WTA, avait abandonné au premier tour de la Coupe Rogers à Toronto face à Viktoria Azarenka (4-6 0-1) en raison de douleurs au pied gauche. Les examens qu'elle a effectués depuis ont montré qu'elle souffrait d'une forte contusion au talon.

«Cela me fait très mal, a-t-elle expliqué à la chaîne alémanique SRF. Je dois vraiment me reposer ces prochains jours et ne pas mettre de poids sur mon talon. Il reste une dizaine de jours jusqu'au début de l'US Open, j'espère que cela suffira pour que je sois parfaitement rétablie.»

Cette blessure n'est de toute manière pas de nature à lui permettre de préparer au mieux la quatrième et dernière levée du Grand Chelem. «Mais cela fait partie d'une carrière sportive, nuance Bencic. Je n'ai rien d'autre à faire que de me montrer patiente.»