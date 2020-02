La Saint-Galloise Belinda Bencic a chuté de cinq rangs dans la hiérarchie du tennis mondial féminin. Victorieuse l’an passé à Dubaï, mais éliminée au premier tour cette année, elle a perdu tous ses points. Bencic, qui pointait à la quatrième place de la WTA lundi passée, est désormais neuvième, entre les anciennes Nos 1 mondiales Serena Williams (8e) et Naomi Osaka (10e).

Le classement est toujours emmené par l’Australienne Ashleigh Barty (8367 points), devant la Roumaine Simona Halep (6076) et la Tchèque Karolina Pliskova (5200).

Du côté des autres Suissesses, Jil Teichmann (66e) et Viktorija Golubic (92e) ont chacune gagné deux places, alors Stefanie Vögele (108e) en a perdu sept. Leonie Küng garde sa 156e place, Conny Perrin recule de trois rangs à la 244e et Timea Bacsinszky est toujours 275e.

Cristian Garin dans le Top 20

Vainqueur du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro, le Chilien Cristian Garin (23 ans) a fait son entrée dans le Top 20 du classement de l’ATP. Sa victoire lui a permis de gagner sept places pour être désormais 18e joueur mondial.

Aucun autre changement n’est à noter dans le nouveau ranking: le Serbe Novak Djokovic (9720 points) mène toujours le bal devant l’Espagnol Rafael Nadal (9395) et le Suisse Roger Federer (7130), qui vient de se faire opérer du genou.

Stan Wawrinka occupe toujours la 16e place et Henri Laaksonen la 135e. Les deux Genevois Johan Nikles et Antoine Bellier ont tous deux grignoté quelques places: cinq de mieux pour Nikles, désormais 470e, et vingt de mieux pour Bellier, qui pointe à la 534e place.

