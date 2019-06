Belinda Bencic (WTA 13) continue son bonhomme de chemin à Majorque. La St-Galloise s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du tournoi espagnol, doté de 250’000 dollars, en prenant la mesure de l'Américaine Shelby Rogers (WTA 356) 5-7 6-3 3-1 (ab).

Après un départ canon - elle menait 5-2 -, Belinda Bencic a pris l'eau, laissant cinq jeux de suite et la première manche à Shelby Rogers (7-5). «BB» a eu toutefois le mérite de mettre ce mauvais passage derrière elle en prenant le service de son adversaire dès le début du deuxième set. Si elle a dû sauver - avec brio sur un amorti et un ace - deux balles de break à 3-1 en sa faveur, la Suissesse de 22 ans ne s'est plus retournée pour revenir à hauteur de l'Américaine (6-3).

Touchée à l'épaule, Shelby Rogers a finalement jeté l'éponge à 1-3 dans la manche décisive. Belinda Bencic affrontera au prochain tour la Française Alizé Cornet (WTA 56) ou l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 27).

