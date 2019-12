Mercredi, la WTA a décerné ses récompenses annuelles aux joueuses ayant marqué la saison 2019.

Et dans ces prix, Belinda Bencic a été honorée par l'organisation faîtière pour son retour remarqué au premier plan après une blessure.

Pour sa victoire à Dubaï et à Moscou, ses premiers titres depuis 2015, et pour sa première participation à une demi-finale de Grand-Chelem (US Open), la Saint-galloise de 22 ans, retombée à la 318 place mondiale après sa blessure en 2017, a reçu le prix du «retour de l'année».

Ce prix récompense la fabuleuse année de Belinda Bencic qui l'a vue remonter à la huitième place mondiale et participer au Masters en fin de saison.

Les autres prix ont été attribué à l'Australienne Ashleigh Barty (joueuse de l'année), à la Hongroise Timea Babos et à la FrançAise Kristina Mladenovic (équipe de double de l'année), à l'Américaine Sofia Kenin (meilleure progression de l'année) et à la Canadienne Bianca Andreescu (débutante de l'année). Yv. D.