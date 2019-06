Belinda Bencic a entamé victorieusement sa saison sur herbe. La Saint-Galloise de 22 ans, matricule 13 à la WTA, s’est qualifiée lundi pour les huitièmes de finale du tournoi de Majorque, en Espagne, doté de 250’000 dollars. Elle s’est imposée en deux manches, 7-5 6-4, face à la Suédoise Rebecca Peterson (23 ans/WTA 64).

.@BelindaBencic hits the shot of the match to get the win over Peterson!



She's into the @MallorcaOpen second round with a 7-5, 6-4 victory ???? pic.twitter.com/upTVL75DKT