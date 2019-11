Il faut sans doute y voir le miracle de l’amour ou la retenue des hommes pudiques. Lorsque Dominic Thiem s’accorda le droit de disserter et de digresser, dimanche soir, son emphase ne portait pas sur sa très probante victoire contre Roger Federer (7-5 7-5). Si «Domi» avait un message à faire passer, c’était direction «Down Under», plus précisément à Perth où son amoureuse Kiki Mladenovic venait d’offrir la Fed Cup à la France.

An emotional Kiki Mladenovic to the French fans:



“Thanks for your unconditional support. Incredible match, emotions and memories. It’s thanks to you and your support that I was able to come through.” ?????????? pic.twitter.com/FHit8HOeqb — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) November 10, 2019

France wins 3rd #FedCup by @BNPParibas in Australia thanks Mladenovic / Garcia winning the doubles 3-2 vs Barty / Stosur! #FedCupFinal



(Video @FedCup) pic.twitter.com/VUGhQ6won8 — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 10, 2019

«Je ne me suis pas réveillé pour la regarder en simple ce matin. C’était trop tôt et je devais penser à ma préparation. Mais Kiki est devenue une héroïne nationale en France. Remporter les trois points de la dernière finale de Fed Cup, à l’extérieur et en battant au passage la No 1 mondiale (Ashleigh Barty), c’est une performance énorme. Je crois qu’elle ne réalise pas encore à quel point elle a marqué l’histoire.» Fier de lui et de sa copine, l’Autrichien ajoutait dans un sourire. «C’est une belle journée pour le couple. On n’a pas beaucoup perdu.»

"Kristina Mladenovic has turned this match on its head"



Amazing scenes at the @RACArena as @KikiMladenovic breaks in the 3rd set. World No. 1 Ash Barty is going to have to dig deep...



????????1??????1?????????? #FedCupFinal pic.twitter.com/LVEsywfuN9 — Fed Cup (@FedCup) November 10, 2019

Au sujet de sa troisième victoire sur «le Maître» en 2019, Dominic Thiem se montra beaucoup plus sobre. «Pour battre Roger, il faut que tout s’aligne. Ce fut le cas pour moi ce soir. J’ai surtout bien servi et bien retourné, la base en indoor.» La surface justement, «Domi» l’a trouvée «rapide». «Mais cela convient aussi à quelques facettes de mon jeu, précisait celui qui a remporté son premier Masters 1000 sur dur à Indian Wells au printemps. Je préfère notamment frapper mon revers à hauteur de hanche, ce qui est le cas sur surface rapide.»

Walking away with a win ????



Next up for Dominic Thiem: world No. 2 Novak Djokovic...#NittoATPFinals | @ThiemDomi pic.twitter.com/nuqj8jfTxB — US Open Tennis (@usopen) November 10, 2019

Delight for @ThiemDomi ????



World No. 5 Thiem defeats Federer for the 3rd time in 2019, notching a 7-5 7-5 victory in London#NittoATPFinals pic.twitter.com/c3noOre7Nq — Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2019

Restait cette question à la frontière du «people»: Kiki Mladenovic sera-t-elle dans son box mardi pour le choc des gagnants contre Djokovic? «Je ne sais pas. En ce moment (ndlr. dimanche à 23h), elle doit encore être en train de faire la fête, souriait Dominic Thiem. Laissons-la déjà rentrer à Paris. On verra si elle continue ensuite jusqu’à Londres.» Si la «reine de Perth» lui amène à l'O2 les bonnes ondes de son état de grâce du week-end, il va peut-être falloir considérer l’Autrichien comme un candidat au titre.