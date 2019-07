Au bord des larmes lorsque son match contre Alison Riske a basculé, Belinda Bencic avait retrouvé ses esprits, une heure et demie plus tard devant la presse. C’est donc calmement qu’elle a expliqué son énorme déception. «Ça me fait extrêmement mal. Je ne peux même pas décrire l’état dans lequel je me trouve en ce moment. Je suis détruite. Il va me falloir du temps pour digérer.»

À l’heure de l’analyse, «Beli» pointait naturellement du doigt cette troisième manche qu’elle avait empoignée par le bon bout en menant 3-0, 0-40 sur le service de l’Américaine. «J’ai eu mes chances au troisième set, beaucoup. Et quand tu ne prends pas ta chance contre une joueuse aussi dangereuse, tu finis par le payer. Au deuxième, je n’ai pas de regret. Elle a sorti quatre gros retours pour me breaker alors que je menais 40-15 (à 4-4). Par contre, j’aurais dû mieux faire au troisième.»

Une émotivité à fleur de peau

La Saint-Galloise a raison pour les quatre retours. Mais elle oublie de préciser que trois d’entre eux tombèrent derrière une deuxième balle. Un signe, parmi d’autres, que son service n’a pas toujours répondu présent dans les moments les plus chauds du match. Sans doute à cause d’une émotivité à fleur de peau. «C’est vrai que j’ai eu du mal à maîtriser mes émotions et j’en suis la première déçue. Je suis une joueuse qui a besoin d’extérioriser. Tout le monde le sait et, normalement, cela m’aide pour mieux jouer. Mais aujourd’hui, j’aurais dû mieux me contrôler.»

Inscrite à Washington avant l’enchaînement Toronto-Cincinnati, Belinda Bencic va d’abord partir en vacances. «Je ne sais pas où mais j’en ai besoin.» Elles ne seront pas de trop pour évacuer cette immense désillusion. Leader des matches gagnés sur la WTA en 2019, «Beli» se sentait en effet mûre pour frapper un grand coup à Wimbledon. La déception est à la hauteur de ses attentes. «Seul le temps pourra la faire passer… il n’y a rien d’autre à faire.» (nxp)