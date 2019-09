Sa première demi-finale en Grand Chelem, Matteo Berrettini, qui n'avait jamais gagné un match sur dur en trois «Majeurs» avant cet US Open, a été la chercher au plus profond de lui-même. Au terme d'un quart de finale épique, l'Italien de 23 ans a fini par dompter le Français Gaël Monfils au tie-break du 5e set, 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (7/5), après 3 h 57’ d'un bras de fer qui a tenu en haleine les spectateurs du Arthur Ashe Stadium.

Probant vainqueur du Russe Andrey Rublev au tour précédent, la révélation du début de l'année 2019 a bien cru ne jamais réussir à se défaire de la «Monf» - il a notamment raté une balle de match à 5-3 dans la manche décisive sur une double faute. Mais bien aidé par les errements du Français, auteur de la bagatelle de 17 doubles fautes mercredi, Matteo Berrettini a fini par s'écrouler de bonheur après sa cinquième balle de match.

«Je ne sais pas ce qu'il a fallu pour y arriver (…) Je ne me souviens d'aucun des points, que de la balle de match, a rigolé le deuxième Italien à jouer une demi-finale à New York après Corrado Barazzutti en 1977. Je me souviens aussi de mes doubles fautes, j’en ai trop fait. Quel grand combat (…) Pendant que je jouais, je me disais que c'était sans doute un des plus beaux matches que je n'avais jamais vu, alors que je le jouais.»