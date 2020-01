Ces trois-là ont beau tout dévorer depuis quinze ans, ils n’en restent pas moins au proie au doute. Chacun dans leur style, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont confessé quelques motifs d’inquiétude avant d’attaquer la première levée du Grand Chelem de la saison (début des matches lundi à 1h du matin). Alors bien sûr, quand le «Big Three» se cherche ou s’interroge, il le fait à un niveau qui fait déjà saliver d’envie le 95% des joueurs engagés. Mais quand même, écoutons les réserves des trois «goat».

Roger Federer s’est ainsi déclaré «dans le flou» (unsicher) mais aussi «dans une situation délicate». Il débarque en effet à Melbourne Park pour la première fois depuis 2013 (défaite contre Seppi en 8e) sans aucun match dans les jambes. «Après, je me suis beaucoup entraîné et toute la séquence s’est déroulée sans aucun souci; ce qui est rassurant pour la saison. Mais là, je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Mieux vaut donc ne pas me placer parmi les favoris. En on reparlera si j’arrive à enchaîner quelques victoires.»

Novak Djokovic a, lui, le problème inverse. Il a trop bien joué et surtout dans un cadre, l’ATP Cup, qui lui a fait piocher dans ses ressources émotionnelles. «Gagner pour mon pays, avec mes amis, en plus en remportant tous mes matches, c’était une expérience phénoménale, expliquait hier le No 2 mondial. Mais je dois bien avouer que cela m’a coûté pas mal d’énergie. J’ai beaucoup donné sur le plan physique mais surtout mentalement. Voilà pourquoi j’ai un peu adapté ma préparation: j’ai levé le pied en me contentant d’entretenir les acquis.» Si le risque d’usure existe, l’assurance d’un niveau déjà très haut semble compenser largement. Au moins dans un premier temps.

Reste Rafael Nadal et sa fameuse éthique de travail. Le Majorquin a également disputé l’ATP Cup où il a perdu deux matches: en finale contre Djokovic mais aussi face à David Goffin. Rien de forcément inquiétant, surtout que l’Espagnol n’est pas un habitué des débuts de saison tonitruants. D’ailleurs, au moment d’énumérer son souci, «Rafa» pointait autre chose. «Comment je me sens? Je ne sais pas, bien j’espère. Disons que je m’entraîne plus ou moins bien. Il me reste deux jours pour continuer avec la bonne intensité et les bons ressentis. J’espère que ça suffira.» Dans le langage du No 1 mondial, cela signifie qu’il aurait souhaité quelques semaines d’entraînement supplémentaires pour trouver sa carburation légendaire. Mais le Monsieur est tellement exigeant…