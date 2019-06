Ancienne No1 mondiale - elle l'a été à trois reprises, en tout 71 semaines, de 2010 à 2018 -, la Danoise Caroline Wozniacki (28 ans) s'est mariée ce week-end avec David Lee (36 ans), un ancien basketteur de NBA - il a notamment évolué aux New York Knicks (2005-2010) et aux Golden State Warriors (2010-2015).

Le couple avait choisi la Toscane pour se dire oui. Mais pas n'importe où: il avait réservé l'hôtel Rosewood, un palace situé à Castiglio del Bosco, une vingtaine de kilomètres au sud de Sienne. C'est là que l'actrice et mannequin américaine Kate Upton et le joueur de baseball Justin Verlander se sont mariés en novembre 2017.

Accompagnée par son père, Caroline Wozniacki est apparue à 18h, samedi soir, dans sa somptueuse robe de mariée. Elle et David se sont dit oui devant un parterre de célébrités du sport.

Côté tennis, on a pu reconnaître l'Américaine Serena Williams - qui officiait en tant que demoiselle d'honneur! - et son mari Alexis Ohanian, l'Allemande Angelique Kerber ou encore les sœurs polonaises Agnieszka et Ursula Radwanska. Du côté des basketteurs, le pivot espagnol des Milwaukee Bucks Pau Gasol et l'ailier des Sacramento Kings Harrison Barnes étaient également de la partie.

La mariée s'est empressée de publier sur les réseaux sociaux une photo d'elle et de son mari, de dos, pendant les feux d'artifice, n'oubliant pas de préciser qu'elle avait vécu le meilleur week-end de sa vie.

(nxp)