Éliminé en demi-finale de Wimbledon vendredi par Roger Federer, Rafael Nadal va rester à bonne distance du Bâlois, qui aura quoiqu'il arrive dimanche en finale toujours au moins ses deux titres en Grand Chelem d'avance sur le Majorquin. En cas de victoire contre Novak Djokovic, le «Maître» compterait alors trois longueurs de plus. Mais si c'est «Nole» qui s'impose, il atteindra le chiffre de 16 et grignotera un peu plus son retard sur ses rivaux. D'anciens joueurs du circuit se penchent sur cette course au record.

Mark Philippoussis

«Cela va vraiment être une bataille incroyable. Federer est déjà à 20 titres mais peut-il encore en gagner un ou deux? Pourquoi pas. Rafa peut-il encore en empocher quelques-uns? Je peux le voir remporter encore une fois ou deux Roland-Garros. Mais si Djokovic reste en bonne santé et sur cette dynamique, on peut aussi le voir rafler au moins deux Grand Chelem par saison sur les prochaines années (sourire). Qui l’aurait cru quand Sampras a atteint le chiffre de 14? On pensait que cette marque ne serait pas dépassée et maintenant, ils sont trois devant lui.»

Richard Krajicek

«J'ai toujours pensé que c’est Roger qui finirait avec le record de titres. Le seul qui peut aller le chercher selon moi, c’est Novak. Nadal est plus proche de Federer à l'heure où l'on parle mais quand a-t-il fini un Grand Chelem sur surface dure pour la dernière fois? Je ne pense pas qu’il pourra encore gagner en Australie et à New York. Il doit s'imposer à Roland-Garros et Wimbledon, et s’il ne le fait pas à Londres, il doit gagner deux fois à Paris pour revenir sur Federer. Ça commence à faire beaucoup.»

Max Mirnyi

«Cette course au record compte énormément pour les trois. Ils ont fait tellement pour le tennis que ce sera dur pour ceux qui se retireront en deuxième et troisième positions. Je pense que c’est leur but ultime. C’est ce qui les pousse à arriver au top de leur forme sur chaque Grand Chelem. Roger à 20, Rafa qui lui souffle dans le cou, Novak a encore du chemin. C’est au-delà de notre imagination. Quand je jouais, Becker Edberg et les autres avaient 6-7-8 titres et puis les 14 de Sampras semblaient être le firmament. Je pense qu’on ne reverra pas cela dans les 100 prochaines années.»

Tommy Haas

«Ce titre est important dans la course au record. Ce sont des sportifs très orgueilleux. Ils veulent prendre leur retraite en se disant: 'je suis celui qui a gagné le plus de Grand Chelem'. Roger a bientôt 38 ans et s’il joue encore, c’est sans doute pour cette raison. Et comme les autres sont plus jeunes, qu’ils ont encore 3-4 ans devant eux, il s’accroche. Si Federer se sent toujours aussi bien, il peut encore jouer deux ans. Qui aurait cru lors de sa blessure qu’il remporterait deux Opens d'Australie de suite? Personne. C’est évidemment pour lui que ce titre est le plus important, car il est plus proche de sa fin de carrière que les deux autres.»

Fabrice Santoro

«Je ne veux plus répondre à cette question car ça bouge trop vite. Il faudra se la poser quand ces trois joueurs auront arrêté (sic!). Tout peut arriver. Nous sommes vraiment chanceux de les voir au plus haut niveau depuis 15 ans. Nous vivons une ère spéciale et je suis très fier d’avoir eu la chance de les affronter tous les trois par le passé.»