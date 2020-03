En ces temps plus que moroses avec la pandémie de Covid-19, un peu de légèreté ne fait pas de mal. Au chômage technique avec la suspension de six semaines prononcée par l'ATP plus tôt cette semaine, Stan Wawrinka a quitté les États-Unis il y a quelques jours pour regagner la Suisse romande.

De retour au pays pour un bon moment, le Vaudois, qui aura 35 ans le 28 mars, a donné son ressenti actuel sur les réseaux sociaux. «Nous vivons des moments bizarres et nous ne savons pas à quoi nous attendre pour la suite. J'espère que vous êtes tous en sécurité!, a écrit le natif de Saint-Barthélemy, avant de poursuivre. Je pense bien sûr à tous ceux qui ont consacré des mois de travail à des événements qui sont maintenant annulés et aux fans qui devaient y assister. Les temps sont durs, mais nous devons tous rester forts.»

Deux jours plus tard, soit samedi, «Stan The Man» a renoué avec les joies du fromage et publié une photo de lui en train de déguster une fondue. Une publication qui a fait réagir son homologue du circuit Andy Murray. «Quelle est ton adresse pour que je t'envoie une brosse à cheveux», a commenté le Britannique, en se moquant gentiment de la coupe en pétard du triple vainqueur en Grand Chelem. «Volontiers, a répondu le Suisse. Parce que maintenant je ne peux plus en acheter une… Tous les magasins sont fermés.»

L'échange entre les deux hommes ne s'est pas arrêté là puisque Wawrinka a surenchéri. «Mais venant de toi et de tes fameux cheveux, c'est plutôt drôle.» Le mot de la fin pour Andy Murray et son humour british. «En fait, je n'ai jamais possédé de brosse à cheveux, comme vous pouvez probablement le voir.» On vous avait prévenu. Léger mais rafraîchissant.

JSa