Quand on évoque le web et le site de la RTS, on pense notamment également aux réseaux sociaux et aux jeunes consommateurs de sport. C'est le cas pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui font un carton sur la Toile. «Mais, précise Massimo Lorenzi, si le premier match de hockey entre les Etats-Unis et la Suisse n'a pas bien fonctionné à la télé en raison du score qui a trop vite tourné pour les Américains, celui qu'ont livré les Helvètes ce lundi contre la Finlande a été très bien suivi sur la RTS2.» Au niveau général, ces JOJ ont été un succès pour le chef du département des sports de la RTS, notamment la cérémonie d'ouverture très suivie. «Après, pour le reste, cela dépendait des heures d'exposition mais si on fait abstraction des réseaux sociaux, cela n'était pas trop mal.» C.MA .

Comme c’était déjà le cas il y a deux ans et il y a douze mois, les matches du premier tour de Roger Federer et de Stanislas Wawrinka à l’Open d’Australie qui se sont joués la nuit n'ont pas passé pas sur votre télévision. Les images des premières parties du Bâlois et du Vaudois à Melbourne ont uniquement été diffusées sur le site internet de la chaîne romande, alors que les télévisions alémanique et suisse italienne ont ouvert leur antenne. Mais pourquoi?

Pour Massimo Lorenzi, chef du département des sports de la RTS, la raison était simple. «Si tu passes ces rencontres à la télévision, cela mobilise du personnel. Or, nos budgets sont serrés et tout a été revu à la baisse. Nous avons donc décidé de sacrifier les premiers tours pour des raisons financières, car on estimait que ce n'était souvent que des formalités.» Ce ne sera donc plus le cas dès les prochaines parties de nos Helvètes. «On va faire tout notre possible pour trouver un technicien dès la nuit prochaine», assure le journaliste genevois.

Bonne nouvelle: si on ne connaît pas encore les horaires de Stan Wawrinka, le prochain match de Roger Federer contre Filip Krajinovic est prévu ce mercredi vers... 11 heures suisses sur votre télévision. Comme la RTS doit planifier à l'avance, c'est Novak Djokovic et/ou Ashleigh Barty qui devraient être les premiers à se mettre de nuit dès le deuxième tour.