Stefanos Tsitsipas a commencé par dire qu’il ne «détestait pas» Daniil Medvedev. Pas franchement. Puis il a expliqué que cette victoire arrachée au Masters (7-6 6-4), il «en crevait d’envie depuis longtemps». Plus exactement depuis cinq défaites successives contre un adversaire que, au gré de ses humeurs exécrables, il a tour à tour qualifié d’«ennuyeux» et de «mauvais esprit».

En conférence de presse, Stefanos Tsitsipas n’a attendu qu’un signe, une seule question au fond de la salle, pour révéler l’origine du conflit, sans jamais prononcer le nom de Daniil Medvedev. «J’adorerais en parler, bien sûr.» C’était à Miami, en avril 2018. «Je crois qu’«il» menait 3-2, ou 4-2, je n’en suis pas certain. Nous avons eu un long rallye et l’une de mes balles a percuté la bande du filet. Trois autres échanges ont suivi avant que je ne conclue sur un passing. Pour je ne sais quelle raison, «il» a exigé que je m’excuse. J’avais déjà complètement oublié l’épisode du filet car j’étais absorbé par mon match. Mais «il» a insisté. «Il» a commencé à me fusiller du regard, à demander que je présente mes excuses pour ce que j’avais fait. Je menais 40-0 sur son service et j’avais l’occasion de revenir dans la partie. «Il» était totalement hors de lui. «Il» a commencé à me fusiller du regard, «il» a planté ses yeux dans les miens et ne m’a plus lâché. Après ça, je n’ai plus gagné un seul jeu. «Il» est entré dans ma tête et j’en ai éprouvé une immense frustration.»

Au terme de son récit, Tsitsipas a procédé à un réexamen minutieux de ses sentiments: «Ce n’est pas que je le déteste, je crois… Mais enfin, comme il dit, nous n’irons pas dîner ensemble.» Daniil Medvedev, de son côté, n’a pas souhaité s’épancher. Pénétré d’une souveraine indifférence, il n’a jamais prononcé le nom de Tsitsipas, lui non plus. Il a sobrement commenté, hâbleur: «Je n’ai vu aucune différence dans «son» jeu par rapport à nos précédents duels. La seule différence était à l’intérieur de moi: pas assez d’énergie. C’est ma seule déception. Mais quand j’aurai retrouvé cette énergie, tout rentrera dans l’ordre.»

Christian Despont, Londres