Coucou, le revoilà! Andy Murray a fait parler son expérience, ce samedi à Anvers, pour s'offrir un succès sur le jeune Français Ugo Humbert 3-6, 7-5, 6-2. Mais surtout sa première finale depuis 2017 (il avait battu Fernando Verdasco au tournoi de Dubaï) et ses premiers problèmes à la hanche.

L'ancien numéro un mondial, de retour sur le circuit depuis quatre mois, donne l'impression d'avoir laissé derrière lui ses soucis de santé qui lui ont valu une deuxième opération en janvier dernier.

«Ca a été long pour en arriver là»

«C'est une grande surprise pour moi. (...) Ça a été long pour en arriver là. Je ne m'attendais pas du tout à y parvenir si vite depuis que j'ai recommencé à jouer», a déclaré l'Ecossais de 32 ans qui se réjouit de retrouver en finale un autre grognard, un certain Stan Wawrinka, lui aussi de retour au premier plan et tombeur d'un «rookie», l'Italien Jannik Sinner, âgé d'à peine 18 ans.

20e confrontation

«Stan et moi avons beaucoup joué l'un contre l'autre. C'est bien que nous puissions tous les deux nous affronter en finale», a réagi Murray, dont ce sera la 20e confrontation avec le Suisse qu'il a battu 11 fois pour 8 défaites. Les deux joueurs comptent chacun trois titres en Grand Chelem.

