Sans doute aviez-vous oublié son sourire d'adolescent frondeur. En février 2015, quelques mois après le sacre suisse en Coupe Davis, Marko Osmakcic avait fait partie du «match d'après», à Liège face à la Belgique de David Goffin. Derrière Henri Laaksonen, Michael Lammer, Adrien Bossel et Yann Marti, le capitaine Severin Lüthi l'avait invité au même titre que le Genevois Johan Nikles à découvrir l'ambiance d'une semaine de Coupe Davis. Le Zurichois n'avait que 16 ans mais il était déjà incroyablement costaud et sûr de lui au point que certains lui promettaient d'incarner la relève du tennis suisse.

Trois finalistes

Seulement voilà, si Marko Osmakcic a finalement réussi à se faire un nom cinq ans plus tard, il ne le doit pas à son coup de raquette mais à son sourire carnassier. Le voilà en effet en finale de l'émission «Die Bachelorette», diffusée par la chaîne alémanique DreiPlus. Le but est connu, une vingtaine de jeunes hommes très portés sur leur apparence s'affrontent pour conquérir le cœur d'une demoiselle: ici la sculpturale Chanelle (photo ci-dessous). Basés en Thaïlande, ces derniers ont multiplié les épreuves et les rendez-vous pour arriver à la grande finale, prévue lundi soir. Or devinez qui fait partie des trois finalistes: le professeur de tennis du Zürcher Unterland.

De la déception mais pas de regrets

Une jolie consolation pour celui qui a perdu le fil de sa carrière naissante à force de conflits avec son père-entraîneur et d'un goût prononcé pour les exploits nocturnes? «Je mentirais si je disais que je ne suis pas déçu de ne pas avoir percé dans le tennis, a-t-il avoué cette semaine au «Tages-Anzeiger». Mais j'ai toujours suivi mon instinct pour faire ce qui me semblait juste à un instant donné. Et aujourd'hui, je suis très heureux de la façon dont je vis.» Puisse son instinct le porter vers la rose finale. Un trophée presque comme un autre.

Sport-Center