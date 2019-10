Elle valait très cher chez les bookmakers en début de semaine, la première demi-finale des Swiss Indoors opposera Reilly Opelka (ATP 37) à Alex De Minaur (ATP 28), deux joueurs que tout oppose.

Pour s’offrir un quatrième «dernier carré» de la saison (New York, Atlanta, Tokyo), le géant américain (211 cm) s’est défait en trois manches de Roberto Bautista Agut. Après David Goffin, il a donc coupé la tête et une partie des espoirs d’un deuxième prétendant au Masters. «Cette saison, je suis plus calme, nous avait-il confié jeudi après sa victoire contre le Belge. J’accepte plus de rater ce qui me permet de mieux exploiter mes occasions.» Une maxime que l’ancien champion junior de Wimbledon a parfaitement mise en pratique, breakant l’Espagnol au meilleur moment dans la manche décisive (6-3, 3-6, 6-3).

Alex De Minaur s’est, lui, imposé au bout d’un match de très haut niveau face à l’Allemand Jan-Lennard Struff (6-4, 7-6). Titré à Zuhai il y a trois semaines (son troisième trophée de la saison) «Deamon» termine l’année avec le vent dans le dos. La vitesse avec laquelle ses jambes moulinent et la qualité de son jeu de défense sont même assez bluffantes. Pour cette raison, l’Australien partira avec le costume de favori samedi face à Opelka, qu’il avait battu sur la route de ses titres à Sydney et Atlanta. Mathieu Aeschmann, Bâle