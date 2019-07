Sensationnelle Jil Teichmann (WTA 82). La Suissesse de 22 ans a remporté le tournoi de Palerme en venant à bout en finale de la tête de série numéro une en Sicile, la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 5) 7-6 6-2. La Biennoise s’impose pour la seconde fois sur le front du circuit WTA après son succès à Prague au printemps dernier. Elle devient également l’une des sept joueuses à avoir remporté deux titres cette saison.

C’est en gagnant le premier set 7-3 au tie-break que Jil Teichmann a pris mentalement la mesure de son adversaire qu’elle n’avait encore jamais affrontée jusqu’ici. Dans une première manche accrochée, on a longtemps cru que la Suissesse ne parviendrait pas à conclure. Elle a breaké à trois reprises Bertens lors de ce set initial, mais elle ne parvenait pas à trouver la faille lorsqu’il a fallu servir pour le set à 5-3 ou lorsqu’elle s’est procuré trois balles de première manche sur le service de la 5e mondiale quelques instants plus tard. Bertens a ensuite perdu pied lors du début du second set, laissant s’envoler Teichmann qui réussissait enfin à être constante sur ses jeux de service tout en parvenant à breaker deux fois la Néerlandaise et remporter sa première rencontre contre une joueuse du top 10.

Avec ce succès, Jil Teichmann devrait grimper au 54e rang du prochain classement de la WTA pour intégrer pour la première fois de sa carrière le top 60. Un magnifique résultat pour la gauchère lorsque l’on songe que la Suissesse était encore 142e mondiale au début d’année