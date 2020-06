L'US Open de tennis, dont la tenue est menacée par le coronavirus, devrait néanmoins se dérouler comme prévu à New York du 31 août au 13 septembre, à huis clos, sous réserve du feu vert des autorités gouvernementales, rapportent lundi plusieurs médias.

Attendue lundi, la décision de maintenir ou non le tournoi du Grand Chelem aux mêmes lieu et dates, ne devrait être communiquée qu'en milieu de semaine par la Fédération américaine (USTA), affirme le «New York Times», citant des sources officielles sous couvert d'anonymat.

En attendant, selon «ESPN» et «Forbes», l'USTA a vu son plan approuvé par les circuits masculin ATP et féminin WTA, qui ont mis à l'arrêt leur saison jusqu'à fin juillet. L'idée est de supprimer les qualifications en simple et de réduire le tableau de doubles de 64 paires à 24.

En outre, le Masters 1000 de Cincinnati (16-23 août) serait déplacé à Flushing Meadows, pour l'enchaîner avec l'US Open. Ce qui constituerait un «double header» inédit, long de presque un mois, afin de concentrer les joueurs à New York sans les faire voyager.

