Serena Williams a fait une courte représentation de 58 minutes pour battre la Russe Anastasia Potapova (WTA 90) 6-0 6-3 lundi au 1er tour de l'Open d'Australie. «J'ai bien commencé, mais elle s'est bien battue», a commenté l'Américaine, qui affrontera mercredi la Slovène Tamara Zidansek (70e) ou l'invitée coréenne Na-Lae Han (179e).

Après avoir survolé la première manche en 19 minutes, la cadette des sœurs Williams a commis plus d'erreurs dans la seconde (13 fautes directes contre 3), et a même cédé sa mise en jeu pour être menée 2-1. Mais la lauréate d'Auckland, son premier trophée sous les yeux de sa fille de 2 ans et demi, a vite débreaké et s'est imposée sans se faire peur.

«Elle ne s'en rend pas compte, tout ce qui compte pour elle c'est la pâte à modeler. Je lui dis pourtant que je suis quelqu'un!», a ironisé Serena Williams à propos de sa fille dans un éclat de rire, à l'heure de l'interview sur le Rod Laver Arena. «Dans mon quartier, je suis juste la maman d'Olympia ... et j'adore ça!»

"She just cares about play-doh, and that's it, really ... I try to tell her I'm somebody, you know."



Seems like @OlympiaOhanian isn't too worried about her mother's career ???? @serenawilliams | #AusOpenpic.twitter.com/XEvdsW4wT0