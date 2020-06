Novak Djokovic a vécu un week-end fort en émotions à Belgrade, alternant bains de foule et matches de tennis lors de la première étape du tournoi caritatif «Adria Tour» en Serbie. En ce début de semaine, la fête pourrait rapidement laisser place à une désagréable gueule de bois.

En boîte de nuit à Belgrade

Le club de basketball du Partizan Belgrade a annoncé lundi que son joueur, Nikola Jankovicu (26 ans), avait contracté le coronavirus. Le joueur ne présentait pourtant pas de symptômes. A priori, rien à voir avec «Djoko» et son tournoi de tennis.

Reports out of Serbia that Nikola Jankovic, a basketball player that attended an event with Djokovic last week, tested positive for COVID-19. https://t.co/EZcXkxvzvk