Les yeux de la planète tennis rivés sur une épaule. Deux jours après ses aveux sur sa souffrance après sa victoire au 2e tour de l’US Open, Novak Djokovic savait vendredi que ses moindres faits et gestes seraient passés au crible. C'est peut-être pour cela que le Serbe a reporté son échauffement à plusieurs reprises - on est passé de 17 heures à 18 h, puis 19 h - avant de finalement taper quelques balles après 19 heures.

Cela a suffi en tous les cas à convaincre les journalistes présents à Flushing Meadows d'aller voir l'échauffement de «Nole». Et une fois sur place, ils n'ont pas été déçus. Un spectateur l'a fait sortir de ses gonds - il aurait dit selon < i > L'Équipe «tu devrais abandonner» - au point que Novak Djokovic lui a lancé: «Je te retrouverai… Crois-moi, je te retrouverai!» Vous avouerez qu'il y a mieux comme préparation de match…

Novak Djokovic se encara con una persona en la práctica.

- "¿No que te ibas a retirar?" -

Nole contesta - "te voy a encontrar"



Jusque dans les couloirs du Arthur Ashe Stadium, on s'est demandé dans quel état était vraiment cette fameuse épaule gauche du no 1 mondial. À quelques instants de sa partie du 3e tour, le tenant du titre à New York a paru emprunté au moment d'évoquer sa douleur. «On parlera de ça plus tard, a-t-il dit à «ESPN». Je suis ici, je me donne une chance. Je crois que cela ira. Alors jouons.»

Vaincu en trois sets assez secs, Denis Kudla a pu constater que le Serbe était bien là. Et qu'il était toujours aussi redoutable. «J'ai presque joué sans douleur, a concédé après la rencontre Novak Djokovic, avant de revenir sur l'incident de l'échauffement. On a eu une petite discussion (sourire). Nous allons garder le contenu entre nous. Il ne le sait même pas mais il m'a vraiment aidé. Il m'a fait une belle faveur.»