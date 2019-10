Le Djoker n'a pas rigolé: Novak Djokovic, physiquement affaibli, n'a pas eu la partie facile pour écarter mercredi le jeune Français Corentin Moutet (97e) au 2e tour du Masters 1000 de Paris.

Emmitouflé dans une doudoune, le nez pris, c'est la voix enrouée que le Serbe a répondu aux questions en conférence de presse.

«Ces derniers jours, j'ai attrapé quelque chose. Je ne me sens pas au mieux de ma forme», a-t-il expliqué, affirmant n'avoir «pas vraiment» envisagé le forfait.

Outre ses difficultés physiques, vraisemblablement à l'origine de ses nombreuses fautes «surtout dans le premier set» où il en a commis 22, il a tenu à souligner la qualité de son adversaire qu'il a mis 1h46 à battre 7-6 (7/2) 6-4.

«C'est la première fois aussi que je jouais contre ce jeune joueur talentueux, rapide, qui va chercher chaque balle. Je respecte son esprit combatif, c'était un bon match au final. J'ai trouvé un moyen de gagner. Dans ces circonstances, il y a des jours où on n'a pas la forme, il est important de trouver la victoire quoi qu'il arrive», a-t-il analysé.

Nadal No 1

S'il cèdera à Nadal son trône mondial à l'issue du tournoi quoi qu'il arrive, Djokovic doit cependant aller le plus loin possible dans le tableau pour avoir une chance d'éventuellement finir l'année No1 mondial à l'issue du Masters de Londres.

Il faudra pour ça être plus en forme, dès jeudi face à Kyle Edmund (75e) qui s'est défait du coriace Diego Schwartzman (15e).

«Si je m'attends à être mieux physiquement, non. Si je l'espère, oui», a-t-il reconnu, fataliste.

«Il y a eu des cas autrefois où je me sentais mal. Je parvenais tout de même à aller de l'avant dans le tableau principal du tournoi et à remporter le tournoi. J'espère que ce sera le cas ici», a-t-il souligné.

Outre la lutte pour la place de No1 en fin d'année, le tournoi parisien va attribuer les deux dernières places pour les Masters de Londres qui réuniront du 10 au 17 novembre les huit meilleurs joueurs de l'année.

La bonne opération pour Monfils

Dans cette course-là, c'est Gaël Monfils qui a réussi une très bonne opération: le Français s'est qualifié pour les 8es de finale et a vu trois des ses principaux rivaux passer à la trappe et perdre tout espoir de voir Londres, à savoir Fabio Fognini, David Goffin et Roberto Bautista.

Au terme du 2e tour à Bercy, Alexander Zverev et Matteo Berrettini - qui jouait en soirée contre Jo-Wilfried Tsonga - sont toujours détenteurs des deux derniers tickets, mais Monfils est désormais le seul à tenir dans sa raquette le moyen d'en déposséder l'un d'eux. Il faut pour cela qu'il gagne le tournoi.

S'il n'y parvient pas, un faux pas de l'Allemand ou de l'Italien pourrait aussi lui permettre de se qualifier pour le Masters.

Mais Monfils, qui affrontera Radu Albot (51e) jeudi, ne veut pas en entendre parler.

«Les gens me saoûlent avec le Masters, mon objectif, c'est vraiment de finir dans le top 10. Le Masters, je ne suis pas si loin, mais je suis quand même très loin, et j'ai accumulé toute cette pression. Je me suis stressé tout seul, et jouer stressé, c'est compliqué», a-t-il lâché, après avoir commencé par se décrire comme «mort physiquement et mentalement depuis la tournée asiatique».