Entre eux trois, la rivalité sportive a souvent été sublimée, exacerbée. Et leurs propriétés caractérielles respectives n’ont pas toujours fait bon ménage. Mais ce coup-ci, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont pleinement d’accord sur un point: en ces temps difficiles d’arrêt des compétitions, il faut songer aux moins nantis – en l’occurrence les joueurs classés de la 250e à la 700e place à l’ATP.

«Nous pensons que nous devons tous nous réunir et aider ces joueurs. Beaucoup d’entre eux envisagent de quitter le tennis professionnel, parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas survivre financièrement», a écrit Novak Djokovic, en tant que président du conseil des joueurs, dans un courrier adressé à tous les membres de la corporation. Le No 1 mondial serbe, qui précise avoir échangé avec Rafael Nadal et Roger Federer sur la question, propose donc un plan de solidarité.

L’objectif consiste à verser 10'000 dollars à tous les joueurs situés dans la fourchette 250-700 à l’ATP – le 249e va regretter sa dernière victoire –, soit un montant total de 4,5 millions. Pour contribuer à réunir cette somme, les 100 premiers du classement ATP mettraient la main à la poche selon le barème suivant: 30'000 dollars pour les places 1 à 5, 20'000 pour la tranche 6-10, 15'000 pour les joueurs classés du 11e au 20e rang, 10'000 pour les 30 suivants et 5000 pour les 50 derniers. Les vingt meilleurs joueurs de double verseraient eux aussi 5000 dollars.

Ce geste collectif permettrait de réunir un peu plus d’un million. Afin de quadrupler la cagnotte, Novak Djokovic et ses deux confrères tablent sur le soutien – déjà exprimé – de l’ATP et des principaux tournois. «Il y a de fortes chances pour que les tournois du Grand Chelem contribuent à hauteur de 500'000 dollars chacun», s’est avancé le Serbe.