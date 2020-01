Rafael Nadal n'y arrive pas sur dur face à Novak Djokovic. Vaincu dimanche en finale de l'ATP Cup par le Serbe 6-2 7-6 (7/4), le Majorquin a perdu une neuvième partie de suite sur cette surface face à «Nole» et les 19 derniers sets (!) Cela fait maintenant plus de six ans que «Rafa» n'a plus remporté une manche sur dur face à lui...

L'Espagnol, qui pouvait apporter le point de la victoire à son pays après le succès plus tôt dans la matinée de Roberto Bautista Agut, a couru après le score lors d'un premier set où il s'est fait breaké d'entrée. Injouable sur son service - trois points perdus dans la manche initiale -, Djokovic a relancé comme il sait si bien le faire et gagné une flopée de points sur la deuxième balle de service de son adversaire pour prendre les commandes, 6-2.

Plus disputé, le second set aurait pu tourner en faveur de Nadal. Mais lors du sixième jeu, «Djoko» a frappé deux coups gagnants et armé trois services de folie pour écarter les cinq balles de break auxquelles il a fait face. C'est le Majorquin qui a ensuite sauvé deux balles de match - ou c'est tout comme - à cinq jeux partout avant de voir le Serbe, plus constant lors du tie-break, ramener son pays dans la course à la première ATP Cup.

The doubles will decide the title!



Djokovic dishes out dazzling tennis to defeat world No. 1 Nadal 6-2 7-6(4) and pull ???????? #TeamSerbia even in the tie 1-1.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/MpKKuyiakX — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020

La finale de l'ATP Cup se jouera donc sur le double, et à priori sans Rafael Nadal.

Via @Rafael_Plaza: Rafael Nadal will not play the decisive doubles rubber.



It's López/Carreño vs Djokovic and Troicki. — José Morgado (@josemorgado) January 12, 2020

JSa