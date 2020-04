Novak Djokovic et Andy Murray ont pris une heure, vendredi soir, pour échanger diverses considérations lors d’un live sur Instagram, imitant ainsi (les cocktails en moins) les récentes parties de rigolades entre Stan Wawrinka et le Français Benoît Paire. Le Vaudois a d’ailleurs été la cible d’une gentille vanne envoyée par le Serbe au cours de sa discussion avec l’Ecossais.

Alors qu’ils effeuillent divers souvenirs, le no1 mondial évoque le cru 2015 de la façon suivante (voir l'extrait ci-dessous): «Le plus grand souvenir que j’ai de cette année-là n’est pas vraiment relié au tennis, mais plutôt au look de Stan, lance «Djoko». Tu te souviens du short qu’il avait quand il a gagné (ndlr: Roland-Garros)? » Hilare, Andy Murray est alors obligé d’admettre l’évidence: «Oui, il était terrible.» Et Djokovic, qui n’aime décidément pas les carreaux, d’en remettre une couche: «Mon dieu, Stan, si tu regardes, j’espère que tu l’as brûlé.» L’éclat de rire est suivi d’une conclusion qui dissipera tout malentendu: «Il avait réussi à faire une bonne blague de ce short.»