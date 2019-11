Novak Djokovic a remporté dimanche sans trembler son cinquième titre au Masters 1000 de Paris en battant en finale le Canadien Denis Shapovalov (ATP 28) 6-3 6-4 en 1h05'. Le Serbe de 32 ans a ainsi décroché son 34e trophée en Masters 1000 et n'est plus qu'à une longueur de Rafael Nadal, à qui il cédera lundi la place de no 1 mondial.

Développement suit.