En matière de dopage, l'ITF (l'International Tennis Federation) publie chaque année ses statistiques concernant le nombre de contrôles effectués. Ces chiffres, qui viennent d'être publiés, montrent qu'en 2019, 1580 joueurs et joueuses ont reçu au moins une fois la visite d'un contrôleur.

Parmi les joueurs les plus surveillés, on retrouve Roger Federer qui a subi 29 contrôles (9 en tournois et 20 en privé). Seuls quatre joueurs ont du se soumettre à plus de tests que lui: le Sud-Coréen Hyeon Chung et la Slovaque Viktoria Kuzmova (34 fois), l'Allemand Jan-Lennard Struff (31) et sa compatriote Julia Georges (30).

Dans le top 5 mondial, chez les hommes, Rafael Nadal (ATP 2) a lui aussi été contrôlé à 29 reprises, comme Federer. Le No 1 mondial Novak Djokovic a été testé 24 fois, alors que le No 4, Dominic Thiem, a été contrôlé à 22 reprises et le Russe Daniil Medvedev (ATP 5) 18 fois.

Chez les dames, la No 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty a elle aussi été contrôlées à 29 reprises. Derrière elle, la No 2, Simona Halep a vécu cette contrainte 27 fois, Karolina Pliskova (WTA 3), 28 fois, Bianca Andreescu (WTA 4), longtemps blessée, 12 fois et Sofia Kenin (WTA 5), 22 fois.

Côté Suisses, 29 joueurs et joueuses font partie de ces statistiques. Si Federer, on l'a vu, domine le classement, Belinda Bencic et Stan Wawrinka le suivent avec 23 contrôles chacun. On trouve ensuite Jil Teichmann, 15, Stefanie Vögele, 14 et Viktorija Golubic, 8.

De manière générale, les chiffres 2019 montrent que les contrôles s'intensifient et pas seulement auprès des joueurs et joueuses les mieux classés. 146 professionnels, soit près de 10 pourcent, ont subi plus de 20 tests. De quoi rassurer les amoureux d'un sport propre.

Yves Desplands