Le tirage au sort des tableaux principaux de Wimbledon a réservé quelques pépites. Parmi elles, il y a cet affrontement entre deux Américaines, Venus Williams et Cori Gauff. Si la confrontation s’annonce intéressante sur le plan sportif, entre l’ex-reine et la future princesse du tennis féminin, l’affiche vaudra aussi de par la différence d’âge qui sépare les deux joueuses: entre les 39 ans de l’aînée des Williams et les 15 piges de la gagnante de Roland-Garros junior en 2018, il y a en effet deux douzaines de balais.

Ces 24 ans de différence entre les deux protagonistes représentent peut-être un record concernant le circuit féminin. Mais si tel est le cas, ce record ne serait pas absolu, puisqu’on a trouvé trace d’un derby australien, en 1980 à Brisbane, entre le vétéran Ken Rosewall (45 ans) et le minot John Fitzgerald (19 ans).

Il n’en reste pas moins qu’un quart de siècle entre deux compétitrices, c’est un gouffre, un monde. Un monde qui, en l’occurrence, a des correspondances. Cori Gauff évolue en effet au sein de l’académie dirigée par Patrick Mouratoglou, qui n’est autre que l’entraîneur de Serena Williams, sœur cadette de Venus. «Je suis ravie d’atteindre le tableau principal et j’espère maintenant avoir la chance d’affronter Serena, parce que c’est pour elle que j’ai commencé le tennis», avait déclaré l’adolescente après sa qualification pour le tableau principal, elle qui deviendra la plus jeune joueuse de l’ère Open à disputer un tournoi du Grand Chelem (à 15 ans et 122 jours). On imagine que même si son rêve n’a pas été exaucé, elle se contentera volontiers de l’honneur d’affronter la plus ancienne des deux sœurs. (Le Matin)