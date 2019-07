Eugenie Bouchard (25 ans), qui joue à fond sa carte sur les réseaux sociaux, a de la peine à en faire de même sur le court. La jolie joueuse canadienne, qui a été No 5 mondiale en fin d'année 2014, était retombée à la 95e place au moment d'aborder le Ladies Open de Lausanne, dont elle était une des têtes d'affiche.

Las pour Eugenie Bouchard, elle s'est une nouvelle fois inclinée au premier tour, cette fois face à l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 145). Cette dernière s'est imposée 2-6 6-4 7-5, la Canadienne ayant raté une balle de match sur son service à 5-4 dans le troisième set. La dernière fois que Bouchard a passé le premier tour d'un tournoi, c'était à Newport (Californie), en janvier dernier.

Day 1 at @WTA_Lausanne ended with the biggest upset ???? Tamara Korpatsch saves a match point en route to a 2-6, 6-4, 7-5 victory over No. 8 seed Bouchard--> https://t.co/NbXoSQyaTF pic.twitter.com/3ApMjdNqU0

Cette défaite va coûter cher à Bouchard, qui sera éjectée du Top-100 au prochain ranking WTA.

De tête d'affiche, «Genie» est devenue tête de Turc. Au Canada en effet, les internautes ne sont pas tendres, à en juger par leurs commentaires sur le site du Réseau des sports (rds.ca): «La risée du circuit», «Pathétique à l'extrême», «Elle devrait arrêter», «Laissez-la pour les petites revues à potins», «Avalée par le star-system et sa beauté», «Elle est meilleure dans la Nightlife», etc.

Quant à Eugenie Bouchard, elle fait comme si de rien n'était et continue de se mettre en avant sur Instagram ou Twitter. C'est ainsi que lundi après-midi, elle a fait le bonheur d'un de ses supporters en posant avec lui aux abords des courts de Vidy.

Dream come true???? I met today @geniebouchard can’t believe. Thank you so much you’re so admirable. Wish you all the best???????????????? pic.twitter.com/DfyiwSAnw3