Dijana Djokovic, la mère de Novak Djokovic, a évoqué le parcours pas toujours évident de son fils et de sa famille dans le cadre d’une interview accordée au site serbe «Blic Sport». Et elle a, au passage, quelque peu égratigné l’un de ses grands rivaux, Roger Federer.

Bien avant que «Nole» ne devienne numéro un mondial, la famille Djokovic a vécu des moments difficiles en Serbie, a raconté la maman. «Nous avions juste assez d’argent pour payer le loyer. Chaque matin en me réveillant, je ne savais pas comment je pourrais acheter du pain pour la famille», a-t-elle confié. «En Serbie, nous n’avions pas de soutien. Ces soucis me rendaient malades.»

C’est ainsi que son mari a essuyé multitude de refus dans ses recherches de sponsors pour son fils. «Les gens n’en avaient rien à faire, se souvient Dijana Djokovic. Tant pis pour eux, ils auraient probablement gagné des millions.»

La finale de 2019 à Wimbledon

Quant à la rivalité entre son fils et Roger Federer, elle a admis qu’elle ne l’a pas toujours bien vécue. Notamment au stade, lorsque le Bâlois obtient invariablement les faveurs du public. «J’ai vu beaucoup de matches, mais celui à Wimbledon l’an dernier a été le plus difficile. Nous n’étions qu’une poignée dans le stade à encourager Novak… Et cela m’énervait d’autant plus que je trouvais que Federer était quelque peu arrogant...»

En guise de consolation, l’histoire se souviendra que son fils, ce jour-là en finale, a sauvé deux balles de match avant de battre le «Maître» sur le fil après 4 heures et 57 minutes de jeu épiques.