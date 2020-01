Roger Federer devrait atteindre, à fin 2020, la barre du milliard de dollars de gains. C'est le magazine «Forbes» et le site tennis.com qui l'affirment.

Cette prédiction se base sur des chiffres plutôt clairs: à ce jour, le tennisman bâlois a amassé quelque 900 millions de dollars de gains (environ 874 millions de francs suisses au cours actuel), sur et en dehors du court. Comme il a gagné 93,4 millions en 2019 - l'année la plus lucrative de sa carrière - et que tout indique qu'il en sera de même en 2020, la barre du milliard de dollars de gains devrait être franchie dans un an.

Ces gains faramineux sont évidemment dus - entre autres - au juteux contrat qu'il a signé en 2018 avec la firme japonaise de vêtements Uniqlo: cette dernière lui verse en effet 25 millions de dollars par année. Sur le court, Federer a gagné un peu plus de 129,2 millions de dollars (125,4 millions de francs suisses) en carrière.

Tiger Woods, le premier

Dans un an, Federer sera donc milliardaire. Et il ne sera «que» le quatrième sportif de l'histoire à l'être devenu.

Le premier d'entre eux a été le golfeur américain Tiger Woods (44 ans), qui a atteint le milliard en 2009, alors qu'il n'avait que 34 ans et 13 ans de carrière pro.

Deuxième sportif à être devenu milliardaire: l'ancien basketteur américain Michael Jordan (56 ans). C'était en 2015, soit 12 ans après avoir mis un terme à sa carrière. Mais «MJ» a réussi à se convertir en homme d'affaires à succès.

Enfin, le troisième à avoir atteint cette barre colossale est l'ancien boxeur américain Floyd Maywqeather (42 ans), justement surnommé «Money», en 2017.

Dans un an, un tennisman suisse, qui sera âgé de 39 ans, aura donc rejoint ces trois légendes américaines au panthéon des sportifs les mieux payés de l'histoire.

R. Ty