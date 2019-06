Le tirage au sort de Wimbledon a mis un terme à la polémique entretenue durant la semaine sur la nomination des têtes de série. Roger Federer en avait rigolé à Halle: «si je me retrouve dans la même moitié que Rafa, ce sera exactement la même chose». Bingo. Relégué tête de série no 3, Rafael Nadal a été tiré dans partie basse du tableau, celle «présidée» par le Bâlois.

S’ils sont à la hauteur de leur palmarès, «Fedal» se retrouveront donc en demi-finale à Church Road; pour le plus grand plaisir du numéro un mondial Novak Djokovic qui lancera son tournoi contre Philipp Kohlschreiber. Mais ces projections théoriques seront très vite en danger, surtout dans la «petite section» de Rafael Nadal. Après un premier tour de chauffe contre Sugita (ATP 258), le Majorquin pourrait en effet retrouver Nick Kyrgios dès la deuxième ronde (sortez les pop-corn); avant un 3e tour théorique face à Tsonga ou Shapovalov. Rien que du très dangereux sur gazon!

Roger Federer lancera, lui, son tournoi contre le Sud-Africain Lloyd Harris (87 ATP). Son parcours théorique vers le dernier carré se déroule comme suit: Rubin, Pouille, Coric (8e) puis Nishikori, Isner ou Berrettini en quarts. De l’autre côté du tableau, Stan Wawrinka a hérité d’un voisinage rempli de très grands serveurs. On ne parle pas ici de son premier adversaire, le gaucher belge Ruben Bemelmans qui est sorti des qualifications. Mais de ce chemin théorique vers les demi-finales qui enchaîne les sommets proche ou au-delà des deux mètres avec Opelka, Raonic (pour un 3e duel sur les 4 dernières levées du Grand Chelem?), Anderson et Zverev (1/4). Une adversité sans rythme qui n'est pas forcément ce que préfère "Stanimal".

Chez les dames, Belinda Bencic s’est vu offrir un premier tour piège (Pavlyutchenkova) et ce qui est peut-être le quart de tableau le plus relevé de l’histoire du tennis féminin. Jugez plutôt. Avec Barty (No 1 mondiale), Serena Williams, Muguruza et Kerber, il s’y trouve quatre des principales favorites. Si vous ajoutez Donna Vekic, Maria Sharapova et Julia Georges, toutes très à l’aise sur gazon, vous obtenez le parcours de la combattante proposé à la Saint-Galloise. Une déveine dont «Beli» pourra discuter avec Stefanie Voegele, opposée à Kanepi, dans ce même «quart de la mort».

Autre Suissesse pas vraiment gâtée par le sort, Timea Bacsinszky affrontera Sloane Stephens, 9e mondiale mais pas toujours la plus à l’aise sur gazon. Sans doute un motif d’espoir pour la Vaudoise. Jil Teichmann et Viktorija Golubic auront, elles, une carte à jouer face à Anastasia Potapova (WTA 71) et Iga Swiatek (WTA 63).

Le tableau féminin proposera par ailleurs quelques premiers tours magnifiques. Voici notre sélection : Jabeur-Kvitova, Hsieh-Ostapenko, Halep-Sasnovich et surtout un duel des générations que Hollywood n’aurait pas renié entre Venus Williams (39 ans) et le phénomène Coco Gauff (15 ans). Sortie des qualifications, cette dernière est née dix ans après que l’aînée des Williams soit passée professionnelle. Fou ! (nxp)