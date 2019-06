Jeudi, dans son jardin de Halle (ATP 500), Roger Federer a souffert durant 2 h 16’ pour venir à bout du Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 77) sur le score de 7-6 (7/5) 4-6 7-5. Les deux joueurs ont livré une première manche comme on en voit souvent sur herbe. Elle s’est résumée à une bataille de service avec très peu d’ouvertures pour les relanceurs. Le Bâlois a par exemple gagné 96% des points derrière sa première balle. Ces deux grands serveurs ont donc dû attendre le jeu décisif pour se départager. Menant 0-3, Tsonga n’est pas parvenu à maintenir cet avantage pour finalement s’incliner 7-5.

Le début de la deuxième manche a laissé entrevoir une victoire facile du «maître» de l’herbe. Mais alors qu’il menait 3-1, le Bâlois a perdu son tennis. Plus aussi efficace au service, il a régulièrement été mené à l’échange par un Tsonga qui a commencé à frapper de plus en plus fort. Le momentum, si cher aux hockeyeurs, avait changé de camp. Deux breaks plus tard, Tsonga s’imposait 6-4.

Federer face à Bautista Agut

Les traits de plus en plus tirés, Federer est passé par tous les états durant le set final. Sur le fil du rasoir, il n’a tenu que grâce à son service. Et au moment où le public allemand l’attendait le moins, à 5-5, le Bâlois a réussi à ravir le service de Tsonga. Ou plutôt, c’est le Français qui a craqué. Alors qu’il était dominateur dans le jeu, son mental n’a pas suivi. Ajoutez à cela un brin de chance dans le camp suisse dans le dernier jeu avec un filet plutôt coopératif et le score était scellé: 7-5.

A l’occasion des quarts de finale, Roger Federer sera opposé à Robert Bautista Agut (ATP 20). L’Espagnol, qui n’est pas un pur spécialiste d’herbe, a facilement pris le meilleur sur le Français Richard Gasquet (ATP 54) 6-1 6-4 au tour précédent.

A lui aussi ça lui arrive...

Well, this one will make you feel better about your own game...????#NoventiOpen pic.twitter.com/MgwbIDNjuN — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2019

