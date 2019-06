Dès ce week-end, Roger Federer va se lancer sur la voie de la conquête d'un neuvième titre à Wimbledon.

Il l'a toujours reconnu, le tournoi londonien sur gazon est son préféré, et le retrouver chaque année en été lui donne beaucoup de plaisir.

Cette année, il arrive sur les courts de ses plus beaux exploits riche d'un nouveau titre acquis la semaine dernière à Halle, le dixième sur le gazon allemand. De quoi donner le sourire, comme le montrent ses posts sur les réseaux.

