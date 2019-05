Cinq mois. C'est l'âge qu'avait Casper Ruud lorsque son père Christian a atteint le 3e tour de Roland-Garros en 1999, année de la première participation de Roger Federer à un tournoi du Grand Chelem à 17 ans. Vingt ans plus tard, le jeune Norvégien va défier le «Maître», seul rescapé des 128 participants du tableau de 1999, pour une place en 8es de finale à la Porte d'Auteuil vendredi.

«Ce n'est pas excitant que pour lui, ça l'est pour moi aussi. J'en connais sûrement plus sur son père (ndlr: que le Bâlois n'a cependant jamais joué, son coach Ivan Ljubicic oui) que sur lui, a avoué Roger Federer en conférence de presse après sa victoire du 2e tour. Lorsque vous grandissez et que vous voulez devenir professionnel, vous n'envisagez pas seulement d'affronter un certain type de joueur, vous voulez aussi évoluer sur un court en particulier.»

How's this for longevity? When Federer played his 1st Grand Slam match in 1999, Christian Ruud was in the French Open draw with him. 20 years later, Federer will play Ruud's 20-year-old son Casper in Round 3 of the 2019 French Open. Photo of the Ruuds:https://t.co/3Fu2zCpnFD pic.twitter.com/SBlaqnrgmS