Dix-sept ans, jour pour jour, après avoir remporté son premier tournoi du Grand Chelem (à Wimbledon), Roger Federer (38 ans) a lancé lundi une paire de sneakers appelée «The Roger: Center Court 0-Series», un modèle conçu par le marque «On» installée à Zurich. Des baskets blanches, vierges de tout logo.

Introducing THE ROGER Centre Court 0-Series. The all-day tennis-inspired sneaker created with @RogerFederer. Available first as an ultra-limited, individually numbered pre-release. Enter the raffle now – entries close in less than 48 hours. https://t.co/ZyM8tw4X2S #THEROGER pic.twitter.com/40W2s3UKM5 — On (@on_running) July 6, 2020

«Le design minimaliste et le confort des chaussures «On» m'ont séduit il y a des années. Je voulais apporter cette même légèreté à une basket tennis, ce même confort et cette même agilité, à porter au quotidien», résume dans un communiqué le Bâlois, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem.

«Je voulais des sneakers uniquement lifestyle»

En conférence de presse, Federer a ajouté: «The Roger est très inspirée du tennis, mais non ce ne sont pas des chaussures pour jouer. Je voulais des sneakers uniquement lifestyle, très confortables et ultra légères. Pour concevoir un modèle adapté au tennis, absolument parfait et suffisamment résistant pour être capable de tenir cinq sets sur un court, le processus de création est long et nous n'avons pas encore eu le temps de travailler sur ce produit. Mais je suis sûr qu'un jour je jouerai avec des «On».»

Une édition limitée à 1000 exemplaires

Ces chaussures sont présentées comme respectueuses de l'environnement. «Cette nouvelle génération de baskets a été créée de façon plus écologique, explique David Allemann, co-fondateur d’On. The Roger est confectionnée en cuir végan et a été? construite pour être légère et ce afin de réduire la consommation de matière. Le résultat est une empreinte écologique beaucoup plus basse pour ce produit. Le cuir végan ne représente que 30% de l'empreinte que le cuir animal peut avoir.»

Ces chaussures ne seront pas pour tout le monde. The Roger est en effet une édition limitée (1000 exemplaires), qui sera uniquement disponible par tirage au sort jusqu'au 8 juillet 2020 pour 310 francs.

