Roger Federer, vous avez dit par le passé être nerveux lors de certains premiers tours. C'était cela au premier set?

Oui, enfin, je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Je ne me sentais pas forcément nerveux la veille, lundi. Mais une fois que j'étais sur le court, mes jambes ne bougeaient pas et les choses n'allaient pas comme je voulais. Je trouvais juste que c'était lent et que je n'avais pas d'impact. Il a fait du bon boulot sur ses jeux de retour, je ne pense pas avoir servi un ace sur les deux premiers sets. Je ne trouvais pas mes spots et il était bon, donc j'ai galéré. En défense, j'étais faible. Mais avec mon expérience, j'ai su rester calme. Je sais que j'ai d'autres choses en stock pour m'en sortir. Cela m'a juste pris un peu de temps.

Le fait que Lloyd Harris connaisse tout de vous et que l'inverse ne soit pas vrai, cela a joué un rôle?

Peut-être un petit, oui. Il a une technique au service un peu comme celle d'Oscar Otte à Roland-Garros. Les deux frappent ce coup balle montante et j'avais déjà eu de la peine contre l'Allemand à Paris. Au début, j'étais en retard dans mon allègement (ndlr: la reprise d'appuis avant le retour). Et dans le jeu, je ne connaissais pas trop les zones qu'il aime toucher; j'ai mis un peu de temps à comprendre. Mais je préfère être dans ma peau, celle du champion. A partir du moment où j'ai commencé à mieux lire son jeu, que je savais où il pouvait me surprendre ou pas, j'ai pu me lâcher de plus en plus. Perdre ce premier set a peut-être lancé mon tournoi. Ça y est, Wimbledon, c'est parti maintenant.

Que savez-vous de votre adversaire au prochain tour, Jay Clarke?

Je ne le connais pas très bien. J'ai regardé la fin de sa rencontre un peu. J'avais joué contre Noah Rubin (battu par Clarke) l'année dernière en Australie, il me semble. Je le connaissais donc un peu mieux. Mais j'ai déjà croisé quelques fois Jay Clarke. (nxp)