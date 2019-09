Après le message de Roger Federer du début de semaine pour donner rendez-vous au public romand, l'organisation de la Laver Cup a cette fois ouvert ses portes à la presse, une semaine avant le début de la compétition. Autant vous le dire tout de suite, l'infrastructure est incroyable et la cadre impressionne. C'est surtout son unique court noir qui fascine en premier le chanceux visiteur.

Ceux qui n'ont pas manqué une miette des deux premières éditions, disputées à Prague et à Chicago, s'en souviennent forcément. Le décor de cet événement, créé de toutes pièces il y a quelques années par Roger Federer et son entourage, est unique. «Classe» est le premier mot qui vient à la bouche, quand on découvre l'arène, même si elle était encore en plein chantier, vendredi.

Les ouvriers bourdonnent dans tous les sens pour terminer les tribunes. Le court a été posé en une dizaine d'heures entre jeudi soir et vendredi matin et donne envie de s'y lancer raquette la première. Les tribunes - un peu plus petites que celles de Coupe Davis quand elle se jouait à Palexpo devant 18'000 spectateurs, mais davantage inclinée - s'insèrent judicieusement dans une halle différente de celle dont sont habitués les spectateurs du bout du Léman.

Jeudi prochain déjà, des centaines d'écoliers pourront voir les joueurs des formations mondiale et européenne prendre leurs marques sur le court genevois. Les entraînements seront également ouverts au public contre un billet de 20 francs. La somme récoltée à cette occasion sera reversée à l'Université de Genève, en faveur de la Maison de l'Enfant et de l'Adolescent.

Pour le reste du week-end, quelques billets parmi les 17'000 tickets vendus à chaque session restent encore disponibles sur les points du vente habituels. Palexpo devrait toutefois être plein comme un oeuf. Les fans frustrés pourront toujours en obtenir un pour la fan-zone, également construite dans les halles genevoises, à deux pas du court principal. Ils pourront y admirer un terrain d'entraînement assez incroyable, qui ressemble à un aquarium géant.

Les équipes seront formées comme suit.Le Team Europe pourra compter sur Roger Federer (S), Rafael Nadal (Esp), Dominic Thiem (Aut), Alexander Zverev (All), Stefanos Tsitsipas (Grè) et Fabio Fognini (Ita). Le capitaine sera Björn Borg (Suè), assisté par Thomas Enqvist (Suè). Quant au Team Monde, il devrait s'aligner avec John Isner (EU), Milos Raonic (Can), Nick Kyrgios (Aus), Denis Shapovalov (Can), Jack Sock (EU) et Taylor Fritz (EU). Le capitaine est John McEnroe, assisté de son frère Patrick (EU).