La demi-finale entre Roger Federer et Rafael Nadal qui aura lieu dans quelques instants déchaîne les passions. Le Suisse parviendra-t-il enfin à battre l'Espagnol sur la terre battue de Roland-Garros? Tour d'horizon et revue de presse avant le duel des géants du tennis:

En France

L’Equipe: Éternellement vôtre

Malgré le poids historique de la demi-finale entre Federer et Nadal à Roland-Garros, la «Une» de l'Equipe est consacrée à la Coupe du monde de football des dames qui commence ce vendredi en France. Le quotidien sportif français revient sur le duel éternel entre les deux champions, mais ne croit pas vraiment que Roger Federer a des chances de ressortir gagnant du 39e match face à l'Espagnol. A moins d'un miracle, dont l'Equipe révèle le mode d'emploi dans ses colonnes du jour.

Le Monde: Federer s'attaque à la forteresse Nadal

Le Clasico des demi-finales, l'objet de tous les fantasmes, aura bien lieu, se réjouit Le Monde. Federer-Nadal, ou quand le Suisse s'attaque au maître des lieux. Si Federer réussit l’exploit, il corrigerait la seule anomalie de son interminable palmarès. Sinon, « Dieu » redescendra sur terre, conclut le quotidien français.

Le revenant de la porte d’Auteuil contre le maître des lieux. Le n° 3 mondial contre son dauphin au classement. Roger Federer, contre Rafael Nadal. Le clasico des demi-finales. L’objet de tous les fantasmes. Le 39e duel aura bien lieu. https://t.co/L7cYqsZoXm — Le Monde Sport (@lemonde_sport) June 7, 2019

En Espagne

AS: Duel au sommet de l'histoire du tennis

Le quotidien spécialisé en sport pose les bases du 39e duel entre les deux champions en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une des rivalités la plus grandiose de l'histoire du tennis. Le journal espagnol rappelle aussi que Nadal, à Roland Garros, n'a jamais perdu contre Federer. Le Majorquin a remporté ses cinq duels face au Suisse sur la terre battue de la capitale française.

El Pais: Compliqué de battre Nadal chez lui

Le quotidien espagnol donne la parole aux légendes du tennis pour analyser le duel Federer-Nadal: McEnroe, Wilander, Becker rappellent que «ce match a lieu dans la maison de Rafa et que l'histoire démontre qu'il est très compliqué de le battre chez lui».

“Se juega en casa de Rafa y la historia dice que es muy difícil ganarle aquí”. #Nadal y #Federer, episodio 39. Figuras como McEnroe, Wilander o Becker analizan el histórico duelo. @AlejandroCiriza, desde París #RG19 https://t.co/7vClhkulGO — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) June 6, 2019

En Suisse

NZZ: Rivalität der Nettigkeiten

La Neue Zürcher Zeitung compare Roger Federer et Rafael Nadal au Yin et au Yang du monde du tennis et renvoie à l'univers de la boxe pour imager la demi-finale de ce vendredi: pour le quotidien zurichois, Federer est l’outsider qui espère un «lucky punch» pour mettre K.O. le grand favori. La NZZ rappelle que ce duel de géants couronne toujours le même vainqueur sur la terre battue de Roland-Garros: Rafael Nadal.

Tribune de Genève: Ce vieux film que l’on pourrait revoir des dizaines de fois

Aucune affiche de la scénographie tennistique moderne ne fascine autant que Federer-Nadal, rappelle la Tribune de Genève, qui compare le duel des deux géants à un film que l’on pourrait revoir des dizaines de fois, même si l’on connaît déjà la fin… A moins que cette fois-ci, celle-ci soit différente?

Sondage Qui va remporter la demi-finale de Roland-Garros? Roger Federer

Rafael Nadal

Voter Roger Federer 58.7% Rafael Nadal 41.3% 3141 votes au total Roger Federer 58.7% Rafael Nadal 41.3% 3141 votes au total



(nxp)