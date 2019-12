L’ATP a distribué ses prix de fin d’année, ce jeudi. Si Rafael Nadal a remporté celui de joueur de l’année en terminant No1 mondial, Roger Federer a encore été élu joueur préféré par les fans dans la catégorie «simple» sur le site internet de l’ATP.

A 38 ans, c’est la 17e année de suite que le Bâlois remporte ce prix! Il fait mieux que Bob et Mike Bryan, élus en double dans la même catégorie pour la 14e fois de suite.

L’ancien No1 mondial Andy Murray a, lui, remporté le prix du «retour de l’année». L’Écossais, qui a vécu deux années difficiles à cause de blessures, est revenu au plus haut niveau en 2019, remportant même le tournoi d’Anvers, son premier titre depuis 2017. Dans cette catégorie, Murray a battu les autres nommés qu’étaient Andrey Rublev, Jo-Wilfried Tsonga et le Vaudois Stan Wawrinka.

Un prix pour Tony Roche

Le trophée récompensant «la plus belle progression de l’année» est revenu à l’Italien Matteo Berrettini, passé de la place 54 à l’ATP à la 8e en fin d’année, avec une participation au Masters.

Dans la catégorie des coaches, c’est Gilles Cervara, au service de Daniil Medvedev, qui a remporté le prix, alors qu’un nouveau trophée, pour honorer la carrière d’un entraîneur, a été remis à Tony Roche (74 ans), l’homme qui notamment coaché Roger Federer de 2005 à 2007.

Enfin, les joueurs ont choisi Rafael Nadal comme récipiendaire du prix «Stefan Edberg», récompensant l’athlète pour son fair-play, son professionnalisme et son intégrité sur le court. C’est la deuxième année de suite que l’Espagnol remporte ce trophée.

Yves Desplands