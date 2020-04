Par un tweet publié mercredi, Roger Federer a lancé un débat qui pourrait faire parler de lui. Sur son compte Twitter, le Bâlois a d'abord écrit, en s'interrogeant: «Je me demandais juste... suis-je le seul à penser que le moment était venu pour les tennis masculin et féminin de s'unir et de fusionner?»

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Les réactions de ses près de 13 millions d'abonnés ne se sont pas fait attendre. Le Suisse a ainsi précisé sa pensée en répondant à certains des internautes. «J'imagine une fusion entre l'ATP et la WTA», a-t-il écrit, avant d'ajouter qu'il ne parlait pas «de fusionner la compétition sur le court mais de fusionner les deux instances dirigeantes (ATP et WTA) qui encadrent les tournées professionnelles hommes et femmes. »

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours…. — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Le Bâlois a encore expliqué que la séparation est «trop confuse pour les fans avec des systèmes de classement différents, des logos différents, des sites différents, des catégories de tournois différentes.» Pour répondre à une internaute s'étonnant du fait que le regroupement des deux instances n'ait pas encore été fait, Roger Federer a donné son avis bien tranché: «Cela aurait sans doute dû être fait il y a longtemps déjà mais peut-être que c'est vraiment le moment. Tous les sports traversent une période difficile et on peut en sortir avec deux organisations affaiblies ou une renforcée ».

It probably should have happened a long time ago, but maybe now is really the time.

These are tough times in every sport and we can come out of this with 2 weakened bodies or 1 stronger body. https://t.co/30SbbAla5g — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Dans cette période où les joueurs appellent à l'unité avec un fonds d'aide pour les joueurs les plus modestes, le Suisse a donc élargit sa pensée en quelques tweets.

S.BO