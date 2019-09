«Bravo au Team Monde pour cet incroyable combat. Je me réjouis déjà de la prochaine bataille à Boston, a lâché un Roger Federer heureux de soulever une troisième Laver Cup. Il y a eu tellement d'émotions. C'était un vrai ascenseur émotionnel.» Le Bâlois a vécu «sa» Laver Cup comme une réelle compétition et pas une simple exhibition. Il n'a ainsi par moment pas pu cacher ses émotions, comme lors du match décisif remporté par Zverev.

«Bjorn, tu est un immense capitaine. Et Rocket (Rod Laver), merci d'être là aujourd'hui, ça rend tout cela encore plus spécial», a rajouté Federer au moment de la remise du trophée. RF a aussi salué le nombreux public présent les trois jours à Palexpo: «C'était un rêve pour moi de jouer en Suisse. Merci pour tout le bruit que vous avez fait, j'ai savouré chaque moment.»

Capitaine du Team World, John McEnroe a félicité le Team Europe. Avant d'avouer sa frustration: «Vous me rendez malades et me fatiguez.» L'Américain tentera l'an prochain à Boston d'emmener son équipe vers un premier succès en Laver Cup.