Jamais le petit monde du tennis n’avait aussi unanimement contesté une réforme (vomi serait un mot plus juste). Depuis cinq mois, le lifting du «petit circuit» mené par l’ITF avait récolté tellement d’opposants, qu’à côté d’elle, même la refonte de la Coupe Davis passait pour une idée de génie. Création d’un circuit parallèle, disparition de deux tiers des joueurs et joueuses classés à l’ATP et la WTA, naissance d’un classement ITF, diminution drastique de l’offre de tournois, passage rendu presque impossible entre le niveau «Futures» (M15, M25) et celui des «Challengers», tels étaient les principaux impacts d’une révolution qui, en moins d’une demi-année, a dégoûté des centaines de professionnels et fédéré tous les acteurs contre elle.

L’ITF avait donc fait n’importe quoi et dans des proportions invraisemblables. Elle est heureusement revenue sur sa bévue en annonçant, jeudi soir, un retour en arrière salvateur. Dès le 5 août 2019, les tournois de «3e catégorie» (M15, M25) délivreront en effet à nouveau des points ATP et WTA. Mieux, le classement à cette date récompensera rétroactivement tous les résultats acquis dans ces catégories depuis août 2018. À titre d’exemple, une victoire en M25 apportera 20 points (ATP, WTA) et une finale en M15 6 points.

Pour un joueur comme Johan Nikles, ce retour en arrière aura de réels effets comptables. Actuellement 666e ATP (1 point) et 92e ITF (524 pts), le Genevois va récupérer une cinquantaine de points ATP; ce qui va lui permettre de consolider ses chances de s’aligner prochainement sur les challengers. «C’est une belle victoire pour nous les joueurs mais j’attends de voir comment tout cela va se réorganiser, réagit-il. Ils ont trouvé une solution équitable, j’en suis très content. Après je me réjouis de voir comment concrètement le passage vers les challengers va s’organiser pour ceux qui ont des bons résultats en Futures.»

Même satisfaction du côté de Swiss Tennis. «Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, sourit Alessandro Greco, le responsable du sport d’élite. Devenir un joueur de tennis professionnel est tellement dur qu’il était inconcevable de mettre en place un système démotivant. L’ITF avait fait une erreur, elle est heureusement corrigée. En plus, ils ont conservé les trois places réservées aux 100 meilleurs juniors dans les M15, ce qui est une bonne chose. J’ajoute que pour les Suisses, qui ont très bien joué en ITF ces derniers mois, cela devrait donner de belles progressions au classement.»

Partout dans le monde, des centaines de joueurs de tennis professionnels méconnus ont aujourd’hui le sourire. Ils le doivent un peu à l’ITF, qui a cette fois su reconnaître son incompétence, et surtout à Steve Simon et Chris Kermode. Les CEO de la WTA et de l’ATP ont en effet pensé au-delà de leur niche d’élite pour aider le tennis dans sa globalité. À l’heure où le second est poussé vers la sortie par l’appât du gain d’un groupe de nantis, son geste est à saluer. (nxp)