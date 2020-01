Après les fumées, la pluie et le vent, c'est le sable qui a contrarié le programme de l'Open d'Australie jeudi, obligeant les organisateurs à repousser le début des matches sur les courts extérieurs salis par une poudre ocre. Les forts vents qui ont balayé Melbourne mercredi ont en effet charrié du sable qui a été déposé par les fortes pluies de la nuit.

Si bien que jeudi, alors que les matches ont bien commencé à 11 heures (1 heure du matin en Suisse) sur les courts principaux protégés par des toits, ils ont été beaucoup retardés sur les courts annexes. Deux matches ont démarré avec une heure et demie de retard, avant d'être interrompus par une nouvelle averse. A 14 heures (4 heures), aucun match ne se jouait à l'extérieur et les organisateurs ne prévoyaient pas de reprise du jeu avant au mieux 14h30 (4h30). Au total, 19 matches du 2e tour des simples messieurs et dames sont programmés jeudi sur les courts extérieurs.

Rafael Nadal practising on a clay court is *not* the content I expected to see from this year's #ausopen https://t.co/196hF0yP8g