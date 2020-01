Malgré une blessure à la main droite contractée en... jouant à un jeu vidéo (!), Gaël Monfils, 10e joueur mondial, aborde l'Open d'Australie et son premier tour contre le Taïwanais Lu Yen-Hsun avec confiance et envie. Le Français de 33 ans assure avoir de meilleures sensations qu'en fin de saison dernière... même s'il lui est arrivé un accident peu banal en décembre dernier.

Gaël, dans quel état d'esprit êtes-vous avant le premier tournoi du Grand Chelem de la saison?

Je me sens bien. J'ai eu une préparation un peu tronquée, car je me suis blessé en décembre dernier, donc je n'ai pas pu jouer autant que je le voulais. Mais je me suis bien rattrapé en jouant beaucoup plus ces derniers jours, donc je me sens plutôt bien. Je suis content d'arriver ici dans le top 10 mondial, mon objectif. Est-ce que je fais partie des favoris? Je vais dire que je suis peut-être le dixième favori.

Quelle est cette blessure et comment vous êtes-vous blessé?

J'ai un œdème osseux à la main droite. Je jouais à un jeu vidéo dans ma chambre et j'ai tapé ma main droite contre la tête de lit. Le vrai traitement serait du repos, mais comme je ne peux pas, je prends des anti-inflammatoires et je mets de la glace. Mais ça va mieux, c'est plutôt positif, même si certains jours, après de grosses séances, il faut que je prenne la journée d'après pour récupérer. J'ai encore du mal à venir à la volée, je ne volleye pas trop.

Avez-vous peur d'être en manque de rythme?

Non. J'ai fait deux matches à l'ATP Cup contre le Chilien Garin et contre Djokovic. Ensuite, je me suis bien entraîné, j'ai passé du temps sur le terrain. J'aurais voulu en faire encore plus, mais j'ai malgré tout de bonnes sensations. A moi de trouver le bon rythme progressivement. Je me sens mieux qu'en fin d'année dernière où je jouais très mal. Je pense que j'avais accumulé trop de matchs. Là je me sens bien, j'ai de l'envie donc je suis content.

Propos recueillis en conférence de presse par l'AFP.