Alexander Zverev restera tenant du Banque Eric Sturdza Geneva Open pour douze mois de plus. L'Allemand, vainqueur d'une finale humide et épique en 2019, ne pourra en effet pas défendre son titre au parc des Eaux-Vives (16 au 23 mai). Le tournoi a été officiellement rayé du calendrier par l'ATP, ce mercredi après-midi, au même titre que Munich, Estoril, Madrid, Rome et Lyon. En ajoutant Roland-Garros - lequel s'est repositionné tout seul à la fin septembre - c'est donc toute la saison de terre battue qui s'efface devant les effets du Covid-19.

«La saison de tennis professionnel est désormais suspendue jusqu'au 7 juin, écrit l'Association des Tennismen Professionnels dans un communiqué. Cela inclut également le Challenger Tour et l'ITF World Tennis Tour. À cette heure, tous les tournois prévus à partir du 8 juin 2020 sont maintenus selon le programme initial.» Dans le même temps et donc d'une seule voix, la WTA a pris la même décision; ce qui inclut les tournois de Rabat et de Strasbourg à la liste des manifestations «victimes» du coronavirus.

Pour le Banque Eric Sturdza Geneva Open, il s'agit évidemment d'un crève-cœur après cinq éditions qui lui avait permis de s'octroyer une jolie réputation au cœur du printemps terrien.

M.A.