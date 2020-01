Engagé mardi après-midi dans la Rod Laver Arena, Rafael Nadal a connu une douce entrée en matière à l'Open d'Australie. Vainqueur du Bolivien Hugo Dellien (73e) 6-2, 6-3, 6-0 en 2h02', l'Espagnol, qui a vraiment dû s'employer pendant deux sets avant d'infliger la 109e roue de vélo de sa carrière à son adversaire du jour, a bien lancé sa quête d'un 20e titre en Grand Chelem, qui le ramènerait à hauteur de Roger Federer.

Titré à Roland-Garros et lors de l'US Open, lauréat de la Coupe Davis nouvelle formule avec l'Espagne et no 1 mondial en fin de saison, le Majorquin a eu une année 2019 riche en succès. A l'heure de l'interview sur le court, Jim Courier a proposé à l'Espagnol de choisir son «highlight» de l'année écoulée. «Mon mariage», a répondu «Rafa» dans un éclat de rire, avant de préciser que Xisca Perello était dans l'assistance. «Je dois faire attention à cette réponse maintenant.»

